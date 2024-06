Detruyer si presenta: «Felice di essere qui. Inter un club fantastico!»

Dopo l’ufficialità del suo arrivo all’Inter, Marie Detruyer rilascia le sue prime dichiarazioni da calciatrice nerazzurra. Di seguito il messaggio per i tifosi.

INNESTI E CONFERME – La nuova squadra dell’Inter Women per la stagione 2024/2025 inizia a prendere forma. Dal primo acquisto, Tessa Wullaert, ufficializzato poche settimane fa, agli importanti rinnovi di contratto di Henrietta Csiszar e Beatrix Fordos, fino ai rumors di mercato legati a un’importante calciatrice francese: la dirigenza nerazzurra si sta dando da fare anche per rinforzare e confermare il team femminile. L’ultima novità della squadra femminile è la giovane Marie Detruyer, il cui arrivo in nerazzurro è stato reso noto poche ore fa.

Detruyer, le prime parole da giocatrice dell’Inter Women

ENTUSIASMO – Marie Detruyer, centrocampista offensiva arrivata dall’OH Leuven, è ovviamente entusiasta della sua nuova avventura all’Inter Women. Sarà curioso scoprire col il mister nerazzurro vorrà impiegare la giovane classe 2004, che intanto si presenta con carica e grinta ai tifosi nerazzurri. Detruyer, infatti, ha già pronunciato le prime parole da calciatrice nerazzurra e lo ha fatto rivolgendosi direttamente ai supporter: «Inter fans, sono davvero contenta di essere qui e di firmare per questo fantastico club. Non vedo l’ora dell’inizio della stagione, spero di vedervi presto. Forza Inter!».