Debever: Â«Di nuovo la Fiorentina? Un vantaggio. Speriamo finale diversoÂ»

Debever: «Di nuovo la Fiorentina? Un vantaggio. Speriamo finale diverso»

Julie Debever

Debever, calciatrice di Inter Women, ha parlato a Inter TV alla vigilia del match di andata dei quarti di finale di Coppa Italia Femminile contro la Fiorentina. Sarà un “replay” dell’ultimo match di campionato, giocato sempre in casa e perso 2-3 la settimana scorsa. Queste le sue dichiarazioni.

PRONTA ALL’APPUNTAMENTO – Julie Debever spera in un riscatto di Inter Women domani alle ore 14.30: «Ovviamente tutti giocano sempre per vincere. Questo weekend giochiamo una gara di coppa, che è una competizione differente rispetto al campionato. Ma è altrettanto importante: il suo format ci dà ancora più voglia di dare il massimo. È certamente un vantaggio ritrovarla subito, perché abbiamo una partita in più per analizzare le nostre avversarie. Ma questo vale anche per loro: immagino che sarà un’altra battaglia, speriamo stavolta con un finale diverso».

I CAMBIAMENTI – Debever è al secondo anno con Inter Women e valuta le differenze: «Penso che la squadra sia cresciuta in termini di esperienza e maturità. Proviamo anche ad avere più regolarità nelle nostre prestazioni, questo è il nostro secondo anno in Serie A e lavoriamo giorno dopo giorno. Anche io sono cresciuta, senza dubbio. Un anno e mezzo fa sono uscita dalla mia zona di comfort, mi sono confrontata con un’altra cultura calcistica e ho vissuto delle situazioni in cui mi sono dovuta mettere in gioco. Erano situazioni a cui non ero abituata, ma questo è il calcio e tutti noi professionisti dobbiamo dare il massimo».