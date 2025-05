Csiszar: «Inter Women oltre l’obiettivo prefissato. Con la Juventus come una finale!»

Henrietta Csiszar, tra le grandi protagoniste della stagione 24/25 dell’Inter Women, racconta le emozioni dello spogliatoio di Gianpiero Piovani in questo finale di campionato.

MIX DI EMOZIONI – Henrietta Csiszar, intervistata da Inter TV, traccia un bilancio di fine stagione sulla sua Inter Wome: «Stiamo vivendo un mix di emozioni. Si sta chiudendo la stagione e sicuramente ci saranno delle giocatrici in partenza. C’è un po’ di tristezza, anche perché Lisa Alborghetti ha annunciato il ritiro dal calcio. Questi ultimi giorni li abbiamo dedicati a lei, abbiamo cercato di stare unite, da squadra. Se mi aspettavo un tipo di rendimento così alto da parte dell’Inter Women? Ad essere sincera sì, perché dall’inizio della stagione, anche dalla preparazione, si era visto subito quanto fossimo forti e quanto siamo forti come gruppo. Sono contenta che siamo riuscite a raggiungere i nostri obiettivi e anche ad andare oltre, dato che ci eravamo prefissate il terzo posto. Abbiamo finito al secondo, quindi è incredibile».

Juventus-Inter Women, il commento di Csiszar per il finale di stagione

COME UNA FINALE – Henrietta Csiszar sul finale di stagione dell’Inter Women, che domani dovrà sfidare la Juventus, dichiara: «Ora abbiamo ancora una partita, ma la approcceremo come se fosse la prima partita perché vogliamo sempre migliorarci. Vogliamo avere il possesso del pallone, come sempre. Dobbiamo migliorare però nello stare sulla palla e creare quante più occasioni possibili. Per noi contro è come una finale il fatto di gareggiare contro le campionesse della Juventus. Non c’è pressione e nemmeno loro ne sentiranno, visto che hanno già il titolo in mano. Spero che sarà una grande partita, ci gusteremo ogni secondo».