Csiszar dal ritiro dell’Inter Women: «Tanto motivate. Vogliamo vincere insieme!»

Direttamente dal ritiro di Riscone Henrietta Csiszar racconta le prime sensazioni sulla preseason dell’Inter Women. Di seguito le parole della centrocampista nerazzurra.

RITROVARSI – Henrietta Csiszar, intervistata da Inter TV, dichiara: «In questo momento mi sento molto bene, sono contenta di essere tornata a lavoro e di aver rivisto le mie compagne ed anche lo staff dopo molte settimane. Penso che siamo tutte motivate e non vediamo l’ora di iniziare la nuova stagione. Siamo alla terza settimana di questa preparazione, dobbiamo lavorare molto sulla nostra fisicità ed anche sugli aspetti tattici. Penso che siamo pronte, abbiamo anche due amichevoli e questo ci sarà l’opportunità di mettere in pratica diverse cose».

TUTTE INSIEME – Henrietta Csiszar prosegue: «Questo ritiro è una buona opportunità, come sempre, di fare gruppo, trascorrendo una settimana circa insieme. Abbiamo un grande gruppo ma adesso dobbiamo aiutare le ragazze nuove affinché si integrino il prima possibile. Ambizioni personali e di gruppo? In primis voglio mantenermi sana, sia dal punto di vista mentale che fisico, in modo che possa aiutare la squadra in campo al meglio delle mie possibilità. Vorremo vincere un trofeo tutte insieme e fare bene in Europa».