Csiszar rimarca: «Inter Women ha tante leader. Vogliamo secondo posto!»

Henrietta Csiszar ha rimarcato il suo orgoglio per la qualificazione dell’Inter Women alla prossima Champions League. Di seguito le sue dichiarazioni.

IL COMMENTO – Henrietta Csiszar ha parlato al termine di Inter-Roma Women, sfida conclusasi con il punteggio di 3-0. La capitana della squadra nerazzurra ha indicato, durante un’intervista rilasciata a InterTV, i segreti alla base di tale successo: «Abbiamo lavorato tanto per ottenere questo risultato. Era il nostro sogno, io sono qui da quattro anni e sono molto felice della crescita della squadra. Sono molto felice del raggiungimento dell’obiettivo della qualificazione in Champions League, da capitano è ancora più bello guidare questa squadra, è davvero pazzesco».

Csiszar parla da capitana: l’Inter Women ha ora un altro obiettivo

L’ORGOGLIO – Csiszar ha poi concluso sottolineando la sua soddisfazione per la Inter Women, con uno sguardo rivolto anche al grande obiettivo per la prossima stagione: «Abbiamo lavorato molto bene tutti insieme, con la presenza di molte leader in squadra, ne sono davvero orgogliosa. Ora ci sono ancora tre partite da disputare: noi vogliamo divertirci e puntare a conquistare il secondo posto».