Csiszar: «Ottima scelta firmare per l’Inter. Contro Sampdoria gara difficile»

Henrietta Csiszar, giocatrice dell’Inter Women, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Inter TV parlando del suo approdo in Italia e all’Inter nonché dell’avvio di stagione della squadra. Qualche battuta sul KO di Pomigliano e sulla prossima partita contro la Sampdoria

FELICITÀ − La Csiszar ha parlato del suo approdo in Italia e all’Inter: «Mi sto divertendo molto. Mi piace il campionato italiano ed anche la cultura italiana. Firmare per l’Inter è stata un’ottima scelta. Ho iniziato anche ad imparare l’italiano. Sono davvero felice di essere qui all’Inter».

POMIGLIANO − Così la Csiszar sull’ultimo KO: «Abbiamo avuto qualche caso di Covid-19 in rosa e questa cosa ovviamente non ci ha aiutato. Dovevamo vincere però contro il Pomigliano. Non abbiamo sfruttato le occasioni che abbiamo creato. In fase difensiva non abbiamo fatto bene. Secondo me, questi sono i motivi della sconfitta».

AVVIO − Queste le parole della Csiszar sull’inizio di stagione: «Si assolutamente. Stiamo facendo molto bene. Prima di perdere la gara contro il Pomigliano, avevamo vinto tre gare di fila. Perdere una gara non è una tragedia. Dobbiamo guardare avanti adesso. Dobbiamo continuare a lavorare sodo e pensare alla prossima sfida».

SAMPDORIA − Infine la Csiszar ha parlato della prossima partita: «Sarà una partita molto difficile. La Sampdoria non ha vinto nelle ultime partite. Di conseguenza saranno molto determinate. Sono in casa e naturalmente vorranno vincere. Sono sicuro che noi saremo prontissime per la partita e anche noi abbiamo tanta voglia di vincere».

Fonte: Inter Tv