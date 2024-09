Csiszar: «Inter Women migliorata! Fissato il prossimo obiettivo»

Henrietta Csiszar è pronta per la seconda sfida di Serie A Femminile dell’Inter Women. La centrocampista spiega obiettivi e sensazioni legati alla nuova stagione.

MIGLIORAMENTO – Dopo l’ottimo esordio in Serie A Femminile contro la Sampdoria, battuta per 5-0, l’Inter Women si appresta a una nuova sfida. A pochi giorni dal rientro in campo Henrietta Csiszar ha raccontato le proprie sensazioni sulla nuova stagione nerazzurra: «Siamo in forma, le sensazioni sono buone. Abbiamo approfittato degli ultimi dieci giorni per lavorare duramente. Abbiamo avuto anche tempo di riposarci. Penso che adesso siamo in uno stato di forma ideale. Se mi aspettavo un esordio dell’Inter Women così contro la Sampdoria? Ad essere sincera sì, perché nelle diverse amichevoli che abbiamo giocato si è subito visto un grande miglioramento, partita dopo partita. Quindi me lo aspettavo, abbiamo fatto cinque gol fantastici. Vogliamo continuare così».

Csiszar pronta per la prossima sfida dell’Inter Women!

OBIETTIVO – Henrietta Csiszar, intervistata da Inter TV, spiega cosa si aspetta dalla seconda sfida di campionato dell’Inter Women: «Quest’anno si sono aggiunte tante nuove giocatrici di qualità. Il nostro livello si è alzato e lo abbiamo visto anche durante gli allenamenti. Vogliamo continuare così, con la stessa qualità e intensità per tutta la stagione. La prossima sfida? Vogliamo entrare in campo con lo stesso approccio e mentalità che abbiamo messo contro la Sampdoria. A Napoli il nostro obiettivo saranno i tre punti». Tanta la curiosità nello scoprire se l’Inter Women riuscirà a ripetersi anche nella trasferta di Napoli di domenica prossima.