Csiszar: «Incredibile Inter e Milano! Il derby vinto il momento migliore»

Henrietta Csiszar, centrocampista di Inter Women, in un’intervista al Matchday Programme di oggi (vedi QUI) ha parlato delle sue origini e la passione per il calcio, fino ad arrivare ad indossare la maglia nerazzurra.

DALLE ORIGINI – Henrietta Csizar in un’intervista ha parlato della sua passione per il calcio, le sue origini fino all’arrivo a Milano: «La mia storia parte da Hajdunanas, in Ungheria, ovviamente è il luogo per me più importante. Ho vissuto e ho giocato 6-7 anni a Budapest. Poi c’è Milano, è stato incredibile arrivare qui e indossare i colori nerazzurri. Mio padre giocava a calcio, per me è sempre stato un punto di riferimento. Se devo scegliere un giocatore dico David Beckham, centrocampista come me. Ho sempre creduto nei miei sogni e lavorato sodo per ottenere gli obiettivi che ho centrato. Momento più bello all’Inter? Il successo nel derby, in quel momento ho capito cosa significa questa partita».

Fonte: Matchday Programme Inter