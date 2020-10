Coppa Italia Femminile, rinviata Brescia-Inter Women: il motivo

Attilio Sorbi Inter Women

La Coppa Italia Femminile avrebbe dovuto vedere nel weekend (domenica ore 14.30) l’esordio di Inter Women in casa del Brescia, ma non avverrà. La partita, in programma a Rodengo Saiano, è stata rinviata a data da destinarsi.

NIENTE PARTITA – Brescia-Inter Women, match della seconda giornata del Gruppo B di Coppa Italia Femminile, è stata rinviata a data da destinarsi. Si sarebbe dovuta giocare domenica alle ore 14.30 a Rodengo Saiano, da capire la data del recupero. Il motivo è legato a dei casi di positività al Coronavirus, senza specificare di quali calciatrici. Nel girone è presente anche la Lazio, che il 27 settembre ha battuto 1-3 il Brescia nella prima partita del triangolare.