Coppa Italia Femminile, Inter-Juventus in semifinale: giorno e orario andata

L’Inter Women giocherà contro la Juventus in semifinale di Coppa Italia Femminile. Definiti il giorno e l’orario della gara di andata. Tabellone completato anche con l’altra partita, quella fra Milan e Roma

SEMIFINALI − In Coppa Italia Femminile, l’Inter Women giocherà contro la Juventus dopo aver eliminato ai quarti la Sampdoria ai calci di rigore. La gara di andata è in programma per venerdì 4 marzo alle ore 14.30 allo Stadio Breda di Sesto San Giovanni. Nel comunicato ufficiale della Lega Calcio Femminile, anche il giorno e l’orario dell’altra semifinale d’andata, Milan-Roma. Il match è previsto per sabato 5 marzo alle ore 14. Il match dell’Inter sarà trasmesso su La7 e Tim Vision. Milan-Roma invece su La7d e Tim Vision.