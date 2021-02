Coppa Italia Femminile, Fiorentina-Inter: squadra viola avanti al 45′

Logo Inter maglia 2020-2021. Immagine da Inter.it

Fiorentina e Inter Women si sfidano oggi per il ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia (andata 2-0 per le nerazzurre). Al termine del primo tempo le padrone di casa sono in vantaggio per 1-0

PRIMO TEMPO – Al termine del primo tempo di Fiorentina-Inter, gara valevole per il ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia Femminile, la squadra viola è in vantaggio per 1-0. La rete è stata siglata da Quinn. Al momento, però, sarebbero le nerazzurre a passare il turno in virtù del risultato d’andata.

FIORENTINA WOMEN’S: 71 Schroffenegger, 2 Cordia, 5 Tortelli, 8 Neto, 9 Sabatino, 11 Vigilucci, 14 Middag, 16 Quinn, 22 Baldi, 25 Thøgersen, 30 Zanoli.

A disposizione: 1 Öhrström, 21 Forcinella, 7 Adami, 17 Monnecchi, 19 Kim, 26 Clelland, 27 Pastifieri, 31 Bartolini, 35 Mani.

Allenatore: A. Cincotta

INTER WOMEN: 12 Gilardi; 8 Brustia, 14 Kathellen, 19 Alborghetti, 6 Bartonova; 18 Pandini, 22 Catelli, 93 Rincón; 16 Møller, 7 Marinelli, 27 Tarenzi.

A disposizione: 1 Aprile, 9 Baresi, 13 Merlo, 17 Debever, 23 Auvinen, 24 Pavan, 25 Gallazzi, 29 Mauro, 30 Vergani.

Allenatore: A. Sorbi

Arbitro: Matteo Gualtieri (sez. Asti)