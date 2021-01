Coppa Italia femminile, Cincotta: Â«Inter difficile con il 50% indisponibileÂ»

Coppa Italia femminile, Cincotta: «Inter difficile con il 50% indisponibile»

Antonio Cincotta Fiorentina Femminile

Coppa Italia femminile, alla vigilia della sfida tra Fiorentina e Inter, Antonio Cincotta – tecnico viola -, intervenuto attraverso il canale ufficiale del club ha parlato della sfida.

SCONTRO RAVVICINATO – Cincotta parla della sfida di Coppa Italia femminile contro l’Inter Women considerando già la vittoria in campionato (vedi QUI): «Scontro ravvicinato contro una squadra che vanta grande individualità. Non ci sono né vantaggi né svantaggi, sarà una partita difficile. Sarà una partita che si gestisce ni 180′ quindi non dipenderà dal risultato di Milano. La squadra sta facendo bene, non dobbiamo mai utilizzare la parola “emergenza”, abbiamo la soluzione a tutto. Dobbiamo sedimentare questa aggressività e l’unità di gruppo che ci sta facendo andare avanti».

INDISPONIBILI – Cincotta parla della condizione della squadra e delle indisponibilità in rosa: «La rosa vive una condizione particolare perché non era mai successo di avere il 50% delle giocatrici fuori. Non dobbiamo aggrapparci ad alibi ma alla nostra fiducia e va ricordato il percorso della parte che è rimasta. Ricordiamo che queste ragazze sono passe in Champions League, la vittoria contro Milan e Inter. Grandissimo applauso alle ragazze e allo staff perché queste vittorie sono arrivare gli ultimi minuti».