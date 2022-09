Como-Inter Women termina 1-3! L’Inter vince con fatica e rimane in vetta

Como-Inter Women termina 1-3. La 5ª giornata del Campionato di Serie A Femminile allo Stadio Ferruccio di Seregno (MB) si conclude con un’altra vittoria per la squadra nerazzurra. Nessun gol nel secondo tempo, ma la squadra di Guarino rischia di perdere il vantaggio. Alla fine l’Inter Women guadagna tre punti e rimane in vetta alla classifica.

SECONDO TEMPO – Dopo l’1-3 del primo tempo in Como-Inter Women (vedi report), nella ripresa il Como prova a ribaltare la partita. Al 53′ ci prova Greta Di Luzio, con una punizione interessante. Francesca Durante vola e difende bene il risultato della sua squadra. Dopo qualche minuto di difficoltà dell’Inter, la squadra di Rita Guarino si rende ancora pericolosa. Al 68′ Gloria Marinelli, con un tiro di prima intenzione, sfiora il palo e il quarto gol. Dall’altra parte, subito dopo, al 72′ Chiara Beccari prova, invano, a raggiungere in spaccata un pallone lanciato in area da Chiara Cecotti. All’88’ arriva un’altra occasione per il Como, costruita grazie a un cross di Julia Karlernas per Vlada Kubassova. L’attaccante non riesce, però, a concretizzare. L’Inter cerca, con forza, di chiudere la partita sul risultato favorevole, ma rischia fino alla fine. Al 90+5′, infatti, l’ennesima punizione del Como, ad opera di Elisa Caravetta, termina sulla traversa. Como-Inter Women si chiude con un 1-3 che fa sorridere l’Inter Women. Nonostante le prestazione non all’altezza, rispetto alle partite disputate nelle precedenti giornate di Serie A Femminile, le nerazzurre tornano a Milano con altri tre punti. Ora sono a quota 13 dopo cinque giornate di campionato.