Como-Inter Women 1-3 al 45′: doppietta di Polli e dal dischetto Bonetti

Como-Inter Women per la 5ª giornata del Campionato Femminile di Serie A allo Stadio Ferruccio di Seregno (MB). L’Inter Women chiude il primo tempo sul risultato di 1-3. Autrici delle reti Polli, con una doppietta, e Bonetti che trasforma un rigore. Il Como prova ad accorciare le distanze nei minuti di recupero. Di seguito il report del primo tempo di Como-Inter Women.

PRIMO TEMPO – I primi 45′ di Como-Inter Women iniziano con azioni pericolose da una parte e dall’altra. Prima il Como, al 9′, con il tiro di Chiara Beccari che colpisce la traversa. Al 12′ è il turno dell’Inter, quando un cross da fuori pesca in area Elisa Polli, che calcia in porta. L’attaccante segna il gol dello 0-1 tra le proteste delle calciatrici e dei tifosi del Como per un presunto fuorigioco. Le polemiche continuano, soprattutto dopo la decisione dell’arbitro di fischiare un calcio di rigore in favore dell’Inter Women, dopo il tocco di mano in area di Giulia Rizzon. Dal dischetto parte Tatiana Bonetti, al 27′, che spiazza il portiere e porta al raddoppio la squadra di Rita Guarino. Nonostante il risultato sfavorevole, il Como insiste e riesce a impensierire le avversarie. Al 30′, infatti, arriva per la squadra di Marco Buzzano un’altra conclusione potente che finisce sulla traversa. Questa volta ad impensierire Francesca Durante è Julia Karlernas. Ma, una distrazione della difesa del Como, permette a Polli di segnare il gol della doppietta. Al 41′ l’Inter Women passa sullo 0-3, ma il risultato è momentaneo. Il Como accorcia le distanze nei minuti di recupero, al 45+3′, grazie al rigore concesso dall’arbitro e trasformato in rete da Rizzon. Il primo tempo di Como-Inter Women si chiude con il risultato di 1-3.