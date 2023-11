Como-Inter Women 1-1 al 45′: svantaggio shock, Bonfantini accorcia!

In campo Como-Inter Women per la 6ª giornata del Campionato Femminile di Serie A allo Stadio “Ferruccio” di Seregno (MB). Le interiste chiudono il primo tempo sul risultato di 1-1. Il Como mette in difficoltà le nerazzurre che vanno subito sotto. Bonfantini sul finale trasforma un rigore e accorcia. Di seguito il report del primo tempo di Como-Inter.

PRIMO TEMPO – I primi 45′ di Como-Inter Women iniziano con le nerazzurre in avanti, ma basta una piccola disattenzione per cambiare subito l’inerzia della partita. All’8′, infatti, un clamoroso errore in difesa di Lisa Alborghetti favorisce il recupero del pallone del Como. Miriam Picchi non se lo fa ripetere due volte: da fuori area tira un pallonetto col desto e segna il vantaggio. La squadra di Rita Guarino tenta subito di reagire, gestendo il pallone e cercando di sviluppare il gioco. Il pressing asfissiante della padrone di casa, però, non facilita l’urgenza di recuperare dell’Inter Women. Il Como, infatti, sembra agguerritissimo e al 18′ va addirittura vicino al raddoppio. Prima ci prova Sevenius, sulla respinta poco decisa di Cetinja si avventa Baldi, che però spreca la chance a pochi metri dalla porta. Al 20′ l’Inter Women prova a rispondere, con Tatiana Bonetti che batte un calcio di punizione dal limite dell’area: ma niente di preoccupante per il portiere avversario. Nel finale si accende maggiormente la squadra milanese, ma il gol del pareggio arriva solo grazie a un rigore assegnato dall’arbitro. Dal dischetto, al 45′, parte Tatiana Bonetti (la stessa che si è procurata il fallo in area) che accorcia le distanze. Il primo tempo di Como-Inter Women termina 1-1.

Como-Inter Women – Tabellino

1 COMO – INTER 1

Marcatrice: Picchi (C) all’8′ Bonfantini (I) al 45′.

Como (4-3-3): 12 Korenciova; 22 Skovsen, 24 Rizzon, 73 Cox, 14 Cecotti; 18 Hilaj, 21 Picchi, 20 Vaitukaityte; 26 Baldi, 11 Sevenius, 27 Monnecchi.

A disposizione: 1 Gilardi, 2 Lipman, 4 Masu, 5 Pastrenge, 6 Bergersen, 7 Arcangeli, 9 Martinovic, 15 Bianchi, 16 Karlenas.

Coach: Marco Bruzzano.

Inter (4-3-3): 21 Cetinja; 13 Merlo, 19 Alborghetti, 3 Bowen, 2 Sonstevold; 20 Simonetti, 27 Csiszar, 5 Karchouni; 10 Bonetti, 36 Cambiaghi, 11 Bonfantini.

A disposizione: 22 Durante, 7 Bugeja, 9 Polli, 14 Robustellini, 15 Eckhoff, 18 Pandini, 25 Thøgersen, 55 Tomter, 99 Jelcic.

Coach: Rita Guarino.

Note – Recupero: 2′ (PT).