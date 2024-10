Como-Inter Women 0-1, le pagelle: due flop dalla panchina, Wullaert 7!

Como-Inter Women termina 0-1. Ancora molto bene Tessa Wullaert, dalla quale nasce l’azione dell’1-0. Giornata no per le subentrate Elisa Polli e Gouthia Karchouni. Di seguito le pagelle di Como-Inter.

BALDI 6,5 – Chance da titolare per la classe 94′ che in più occasioni dimostra di avere coraggio di fronte a un Como determinato a trovare il pari. Qualche leggerezza di troppo in fase di costruzione rischia di mettere in difficoltà la difesa, ma nel totale la sua prestazione resta sopra la sufficienza.

Como-Inter Women, pagelle: difesa

BARTOLI 5+ – Dalle sue parti il Como trova un po’ troppo spazio. Contiene a fatica le incursioni di del Estal e in fase di disimpegno non trasmette particolare sicurezza.

BOWEN 6 – In alcuni spezzoni di gara risulta poco lucida e in affanno in difesa. Prova a contribuire anche alla manovra offensiva addentrandosi in avanti e servendo qualche diagonale interessante.

ANDRES 6,5 – Nischler è un cliente scomodo da quelle parti e non sempre è semplice contenerla. Con la sua esperienza riesce a limitare i danni e a contribuire a lasciare la porta inviolata.

ROBUSTELLINI 6,5 – La migliore del pacchetto difensivo: limita le incursioni delle avversarie arrivando in anticipo o strappando via il pallone.

Dal 67′ MERLO 6 – Entra in campo in un momento in cui l’Inter Women inizia ad essere più difficoltà. Non riesce ad entrare bene nei meccanismi della partita. Uno suo anticipo di testa risulta però provvidenziale nel finale.

Como-Inter Women, pagelle: centrocampista

MILINKOVIC 6 – Qualche errore di troppo a centrocampo favorisce il recupero avversario e impedisce alle compagne di ripartire. Svolge comunque un lavoro adeguato in fase difensiva.

TOMASELLI 6+ – In crescita rispetto alle precedenti prestazioni. Si rende utile in entrambe le fasi di gioco.

MAGULL 7 – Suo l’ultimo passaggio prima del tap-in vincente di Cambiaghi. Sa sempre farsi trovare nel posto giusto al momento giusto, spostandosi a dare una mano in ogni zona del campo

Dal 78′ FORDOS S.V.

Como-Inter Women, pagelle: attacco

WULLAERT 7 – Fa buon collante tra attacco e centrocampo, crea numerosissime occasioni interessanti per le compagne di reparto. Proprio come in occasioni del gol di Cambiaghi: sua l’idea dalla quale nasce l’azione.

Dal 78′ DETRUYER S.V.

CAMBIAGHI 6,5 – Bravissima a capitalizzare e a sbloccare un match rivelatosi insidioso. Nel secondo tempo perde un po’ di brillantezza ma resta la sua firma su questi tre punti.

Dal 55′ POLLI 5,5 – La sua entrata, come quella della compagna Karchouni, non aiuta ad alzare i giri del motore dell’Inter Women. Meno efficace e produttiva del solito.

BUGEJA 6,5 – Collabora attivamente in fase offensiva trovando i varchi giusti. Manca solo un pizzico di incisività in più per rendersi pericolosa primo in fondo.

Dal 55′ KARCHOUNI 5 – Ancora pochi minuti nelle gambe e si vede. La francese, tornata dopo un lungo stop dall’infortunio, ha ancora bisogno di ritrovare nella giusta forma. Entra e si fa ammonire subito, poi fa difficoltà a contenere le incursioni avversarie. Perde qualche pallone di troppo e viene spesso superata in velocità.

Como-Inter Women, pagelle: coach

PIOVANI 6 – Mette in campo una formazione rivisitata rispetto al solito. La decisione all’inizio sembra premiarlo, poi qualcosa si inceppa. Questa volta le sostituzioni non riescono a dare nuova linfa, ma anzi rischia qualcosa di troppo nel finale