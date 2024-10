Como-Inter Women 0-1, basta Cambiaghi per i tre punti!

L’Inter Women vince contro il Como con il risultato di 1-0. Allo Stadio Ferruccio di Seregno la squadra nerazzurra esce con i tre punti grazie alla rete di Michela Cambiaghi.

VITTORIA! – L’Inter Women vince per 1-0 contro il Como allo Stadio Ferruccio di Seregno. Grande vittoria della squadra di Gianpiero Piovani che non si ferma più nella Serie A Femminile. Dopo aver fermato la Roma con un pareggio prestigioso le nerazzurre ottengono nuovamente i tre punti grazie alla rete di Michela Cambiaghi. L’attaccante in tap-in ha colpito le avversarie su un assist al bacio di Lina Magull. Nel secondo tempo l’Inter Women ha dovuto solamente tenere il vantaggio maturato già nei 45 minuti iniziali. Solo una grande occasione lasciata al Como al minuto 62, quando Del Estal con un colpo di testa ha sfiorato la rete non trovando però la porta. Poche, pochissime emozioni nella ripresa dove la squadra di Piovani ha mostrato tutta la sua solidità. Solo due tiri in porta per entrambe le compagini e partita molto lenta. Il mister del club meneghino ha usufruito di tutte le sostituzioni: due cambi al 56′ e gli altri tre tra il 67′ e il 78′.

Como-Inter Women, la classifica dopo la partita

CLASSIFICA – Grazie ai tre punti odierni l’Inter Women sale a 14 punti confermandosi al terzo posto in classifica e allontanando Roma e Milan in attesa delle loro partite. La vetta dista appena una lunghezza, ci sono Juventus e Fiorentina davanti a quota 15. Il Como rimane a 4 al settimo posto.