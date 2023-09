Chawinga al PSG: dopo Skriniar in Francia anche l’ex Inter Women!

A quanto parte il PSG ha osservato ancora la vetrina dell’Inter. Dopo aver scippato al club nerazzurro Milan Skriniar, i parigini hanno riconosciuto il talento di Chawinga, messasi in mostra la scorsa stagione con l’Inter Women. Le informazioni sul trasferimento in prestito della malawiana.

UFFICIALE – Dopo l’acquisto in estate di Milan Skriniar il PSG continua a pescare in casa Inter. Anche se questa volta si tratta della squadra femminile e il cartellino della calciatrice in questione, Tabitha Chawinga, non è di proprietà del club nerazzurro. La calciatrice malawiana, arrivata in prestito all’Inter Women lo scorso anno, ha disputato una stagione incredibile, totalizzando 23 gol che le hanno permesso di finire in vetta alla classifica di capocannoniere della Serie A Femminile. All’inizio di questo nuovo anno di calcio femminile professionistico, purtroppo, la squadra di Rita Guarino ha dovuto salutare l’attaccante, che è tornata alla Wuhan Jianghan University. Solo per poco, però. Perché il PSG Femminile, come si legge sul sito del club francese, ha scelto di puntare per un anno sul talento di Chawinga. Di seguito le parole di benvenuto nel comunicato ufficiale dei parigini: «Il Paris Saint-Germain è lieto di annunciare che la nazionale del Malawi Tabitha Chawinga si è unita al club con un contratto di prestito stagionale dall’Università di Wuhan Jianghan fino al 30 giugno 2024. Il club della capitale augura il meglio a Tabitha con Les Rouge et Bleu».

Fonte: en.psg.fr