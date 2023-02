Chawinga: «Milano città importante, Inter grande traguardo della carriera»

Tabitha Chawinga, migliore marcatrice del campionato di Serie A Femminile, ha parlato della sua esperienza a Milano per il Matchday Programme dell’Inter. La calciatrice nerazzurra ha detto questo dopo il Derby vinto la scorsa settimana.

ESPERIENZA – L’Inter Women ha demolito nello scorso weekend il Milan con il risultato di 4-1, questa domenica sarà il turno della squadra maschile. Una delle protagoniste con una doppietta è stata Tabitha Chawinga, che ha detto per il Matchday Programme dell’Inter: «Amo segnare ma fare anche assist. Prima ero più concentrata solo sui gol, invece adesso capisco meglio la soddisfazione di mandare una compagna in porta. Sono nata in Malawi e fin dagli inizi, non senza difficoltà, la mia grande passione per il calcio mi ha portato in prima a Lilongwe, poi in Svezia e in Cina».

MILANO – La calciatrice ha poi parlato della città di Milano e del mondo nerazzurro, aggiungendo: «Milano è una città importante, l’arrivo all’Inter per me ha segnato un grande traguardo della mia carriera, un obiettivo raggiunto dopo aver superato molte sfide che mi sta dando grandi soddisfazioni. Il mio motto? Bisogna sempre dare tutto e lavorare ogni giorno per migliorarsi».

Fonte: Matchday Programme Inter