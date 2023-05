Chawinga: «Mi trovo bene con l’Inter e sono contenta. Il futuro…»

Chawinga è intervenuta su La7 nel pre-partita di Inter-Milan Women. L’attaccante nerazzurra ha fatto il punto sulla sua stagione e ha parlato anche del futuro.

STAGIONE – Queste le parole di Tabitha Chawinga prima di scendere in campo per Inter-Milan Women: «Mi sento in forma. Questa è la mia prima stagione nell’Inter e sono molto contenta. È andata bene per me dalla prima all’ultima giornata. Mi trovo bene col team, con lo staff e tutta la squadra. Non posso dire se rimarrò, c’è ancora una partita da giocare, ne parleremo a fine stagione».