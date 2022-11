Chawinga entra e firma il pareggio dell’Inter Women. È suo il premio MVP!

Sulla carta una partita facile quella dell’Inter nella prima giornata del girone d’andata. Ma il Parma, ultimo in classifica, mette in seria difficoltà la squadra di Guarino. Sotto di un gol e con poche idea in fase d’attacco, Chawinga entra e subito firma il pareggio. All’attaccante malawiana va il premio MVP di Parma-Inter Women.

MAGGIOR VALORE – È Tabitha Chawinga la mossa vincente, o quasi, di Rita Guarino. L’attaccante malawiana parte dalla panchina in Parma-Inter Women. Una partita che, sulla carta, sembrava semplice, considerata la posizione in classifica delle gialloblù. Le nerazzurre, però, sbagliano l’approccio alla gara e si lasciano sopraffare dal gioco delle padrone di casa. Dopo aver subito due gol e aver accorciato le distanze con la conclusione di testa di Stefanie van der Gragt, l’Inter Women sfodera Chawinga. La numero undici nerazzurra entra in campo al 76′ e dopo soli quattro minuti firma il raddoppio interista. La squadra di Guarino non riesce a strappare più di un punto al Parma. Chawinga (vedi pagelle), invece, grazie al gol del pareggio e alla ventata di positività, guadagna il titolo di “Most Valuable Player” nel match di Serie A Femminile. Lo fa sapere la FIGC Femminile con un post sul profilo Twitter ufficiale.