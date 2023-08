Cetinja si presenta: «Sono un portiere moderno! Inter opportunità»

Sara Cetinja è il nuovo portiere dell’Inter Women. La serba è molto orgogliosa di poter difendere i colori nerazzurri. Di seguito le sue prima dichiarazioni a Inter TV

PRESENTAZIONE – Sara Cetinja è il nuovo portiere dell’Inter Women. Ecco le sue prime dichiarazioni: «È un grande piacere, sono contenta per questa opportunità. Sono molto felice di essere qui e anche molto orgogliosa. È un passo avanti importante per la mia carriera. È molto importante per me perché l’Inter è un grande club con una grande storia, non vedo l’ora di indossare questa maglia così importante e aiutare la squadra a vincere». Cetinja descrive le sue qualità: «Sono un portiere moderno, mi piace giocare molto con le mie compagne, per aiutare la squadra a costruire da dietro. Questi sono i miei punti di forza».