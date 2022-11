Cesena-Inter Women termina 0-5! Vittoria schiacciante in Coppa Italia Femminile

Cesena-Inter Women termina 0-5. La 2ª giornata di Coppa Italia Femminile del gruppo D, presso l’Impianto Sportivo di Martorano (FC), si conclude con una vittoria schiacciante per la squadra di Guarino. L’unico gol dei secondi 45′ lo firma Brustia. Di seguito il report del secondo tempo di Cesena-Inter.

SECONDO TEMPO – Dopo lo 0-4 del primo tempo di Cesena-Inter Women (vedi report), la ripresa inizia con le nerazzurre ancora tanto pericolose in fase offensiva. Prima Gloria Marinelli sfiora la tripletta, poi al 50′ Martina Brustia finalizza l’assist di Beatrice Merlo. L’Inter può, così, andare avanti di cinque gol. Il Cesena nei secondi 45′ sembra più propositivo in attacco, ma non riesce comunque a impensierire la squadra di Rita Guarino. Cesena-Inter Women termina 0-5. Tutto facile per le interiste, che vincono la 2ª giornata di Coppa Italia Femminile. Il Parma sarà il prossimo avversario del Gruppo D che nerazzurre dovranno affrontare nella competizione.