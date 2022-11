Cesena-Inter Women, le pagelle: Marinelli ne fa due. Prima gioia Fordos

L’Inter si è sbarazzata del Cesena all’esordio in Coppa Italia Femminile per 5-0 (vedi tabellino). Tutto facile, pratica già finita a primo tempo. Bene Marinelli che ha fatto due gol, nota di merito a Fordos, autrice del suo primo gol in nerazzurro. Di seguito le pagelle di Cesena-Inter Women

Cesena-Inter Women, le pagelle: porta e difesa

Piazza 6: Normale amministrazione per il portiere di coppa. Il Cesena è praticamente assente dal match. Nessun intervento di nota per la numero 12 nerazzurra. Gara da spettatrice non pagante. Fa presenza.

Merlo: 6,5 Prestazione più quotata all’attacco per il terzino dell’Inter. Spinge tanto mettendo in difficoltà il braccetto di sinistra della squadra avversaria. Si rifà dopo un’ultima uscita contro la Roma non proprio eccellente.

Alborghetti 7: Amministra alla grande il suo reparto arretrato mostrando la sua abituale maturità e grande sicurezza. Si regala anche il gol del momentaneo 0-3 al 37′.

Fordos 7: Prima gioia con la maglia dell’Inter per la 2002 ungherese. Ottima la sua prova anche in tenuta difensiva, buoni spunti per coach Rita Guarino.

Robustellini 6: Nessun particolare pericolo dalle sue parti. Gestisce bene le folate degli esterni avversari ma in avanti si fa vedere poco.

Cesena-Inter Women, le pagelle: centrocampo

Mihashi 6,5: Domina il centrocampo con la sua proverbiale calma e qualità. Smista palloni aiutando anche Santi quando è l’ora di difendere. Come contro la Roma, è sempre un buon fattore.

Dal 56′ Csiszar 6: L’ungherese subentra a risultato più che acquisito, si mette in mezzo a dare manforte alla manovra.

Santi 6,5: Scherma tutte le potenziali azioni pericolose del Cesena, se ne registra in primis una nel primo tempo sullo 0-0. Bravissima come sempre con le leve alte a sventare qualche colpo di testa.

Dal 56′ Simonetti 6: Funambolica come sempre, nel finale sfiora lo 0-6 con una conclusione dai 20 metri.

Brustia 7: Out contro la Roma si rifà alla grande oggi pomeriggio a Cesena. Gara di sostanza e qualità. Sua la quinta rete a chiudere definitivamente i giochi dopo cinque minuti di ripresa.

Dal 67′ Callegari: Dopo l’esordio in Serie A, quello in Coppa Italia. Tre giorni non proprio privi di emozione per la giovane canterana. Molto attiva.

Karchouni 6,5: La francese dimostra come sempre la sua grandissima tecnica. Gli manca soltanto il gol, parte che deve affinare di più. Tante conclusioni, a volte poca precisione.

Dall’83’ Colonna SV

Cesena-Inter, le pagelle: attacco

Pandini 6: Rispetto alla compagna Marinelli rimane a secco ma l’impegno è costante. Manca un po’ di decisione sotto porta.

Marinelli 7,5: La migliore in campo è proprio Gloria. Ha il merito di segnare i primi due gol che indirizzano subito la partita a favore dell’Inter. Dopo le deludenti gare contro Sassuolo e Roma, rialza la testa e lo fa alla grandissima!

Cesena-Inter Women, le pagelle: allenatore

Guarino 7: Bisogna rialzare subito la testa dopo il KO contro la Roma in campionato, detto-fatto. Coach Guarino allena benissimo la mente delle sue giocatrici che entrano in campo con il coltello fra i denti. Bene anche nelle scelte, turnover sì ma ragionato. Esordio perfetto in Coppa Italia