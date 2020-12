Catelli (Inter Women): “Gol, che emozione! Fatto quello che dovevo”

Anna Catelli, centrocampista dell’Inter Women, ha parlato ai canali ufficiali della società dopo la vittoria della squadra nerazzurra contro il San Marino Academy (Qui il report della gara). Tanta felicità soprattutto per il gol segnato.

GRANDE EMOZIONE – Queste le parole di Anna Catelli dopo la vittoria dell’Inter Women contro il San Marino Academy, gara dove ha anche trovato la rete che ha sbloccato il risultato: «È sicuramente una grande emozione, così come lo è stato l’esordio. Ho fatto quello che dovevo, ho aiutato la squadra a giocare, ho trovato l’occasione giusta e non ci ho pensato due volte a tirare in porta. Abbiamo creato tante occasioni, siamo arrivate diverse volte in porta. Non le abbiamo concretizzate tutte, ma abbiamo portato a casa il risultato dopo una buona gara. Siamo molto contente del percorso di crescita, stiamo crescendo come gruppo e come strada. Non vediamo l’ora della prossima partita per concludere quest’anno particolare e poi pensare al prossimo».