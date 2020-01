Capucci: “Inter Women lavora tanto, archiviato periodo nero! Empoli…”

Laura Capucci ha parlato ai microfoni di “Inter TV” della vittoria dell’Inter Women nell’ultima sfida di campionato contro il Verona e della prossima contro l’Empoli. La nerazzurra dice anche cosa si aspetta dal girone di ritorno

TRE PUNTI – Laura Capucci parla del ritorno ai 3 punti dell’Inter Women di Attilio Sorbi: «Siamo ritornate alla vittoria dopo tante difficoltà, però siamo state contente del risultato e speriamo in un girone di ritorno pieno di soddisfazioni. Il mio esordio dal 1′? E’ stato un momento tanto voluto e atteso, sono stata davvero contenta per il supporto del mister, dei compagni e di tutti. E’ importante non aver subito reti nelle ultime due partite e speriamo di continuare così, diciamo che stiamo lavorando tanto sui vari reparti e si sta vedendo».

GIRONE DI RITORNO – Capucci parla anche del periodo negativo ormai alle spalle e della prossima sfida contro l’Empoli: «Il periodo negativo? Il mister ci ha sempre detto di archiviare, pensare alla prossima partita e lavorare giorno per giorno per migliorare e lo stiamo facendo. Empoli? Speriamo tanto che si vedano i risultati del duro lavoro, oggi inizia la settimana degli allenamenti per arrivare al meglio a questa partita. In questo girone di ritorno mi aspetto tanto lavoro, tanta fatica ma anche soddisfazioni, magari più minuti. Sicuramente cose positive».