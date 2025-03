Cambiaghi: «Inter Women, ora tutte finali! Gol al Milan? Me lo sentivo»

Dal gol nel derby pareggiato contro il Milan alla prossima sfida di poule scudetto contro la Fiorentina: ecco le sensazioni di Michela Cambiaghi e della sua Inter Women.

ULTRA OFFENSIVE – Michela Cambiaghi, intervistata dai canali di Inter TV, in merito all’ultima gara di campionato femminile dell’Inter Women dichiara: «Abbiamo creato tanto e potevamo sfruttare meglio quello che abbiam creato. Purtroppo abbiamo preso anche dei gol su alcune nostre disattenzioni. Potevamo sicuramente ottenere più punti da questa partita. Per noi attaccanti il fatto che la squadra spinga molto in avanti è un fattore positivo. Ovvio che poi non sempre riusciamo ad arrivare davanti alla porta con delle giocate pulite. Dobbiamo essere più brave a concretizzare le occasioni».

Dopo il gol al Milan Cambiaghi mette nel mirino la Fiorentina

LA GIOIA DEL GOL – Michela Cambiaghi prosegue: «Segnare in un derby è sempre speciale. Prima di quel corner c’era stato un altro calcio d’angolo dove Giuliani mi aveva parato un’altra conclusione di testa. Ho detto a Bartoli “Adesso lo facciamo”, perché Serturini stava crossando sempre nello stesso punto più o meno e quindi me lo sentivo che il pallone sarebbe entrato. La prossima partita contro la Fiorentina è molto importante. Ormai sono tutte delle finali perché ci servono punti per rimanere lì. Domenica sarà una finale importantissima».