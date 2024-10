Cambiaghi: «Inter Women ha iniziato bene. Ho un obiettivo»

Michela Cambiaghi, attaccante dell’Inter Women, ha rilasciato dichiarazioni per il Match Day Programme del giorno di Inter-Juventus. Le sue parole.

SORPRESA – L’Inter Women sta sorprendendo in questa stagione a livello di risultati. Finalmente si vedono miglioramenti e la classifica ne è diretta testimone: 15 punti nelle prime 7 gare e 2 pareggi prestigiosissimi contro Roma e Juventus. Tra le protagonista non può che esserci Michela Cambiaghi, l’attaccante dal gol facile in nerazzurro. Ha già colpito 3 volte in questa stagione ed è pronta a continuare su questa scia.

Cambiaghi, le parole dell’attaccante dell’Inter Women

OBIETTIVI – L’Inter Women in questo momento si trova al terzo posto a -3 dalla vetta occupata dalla Juventus, la Cambiaghi non si nasconde affatto: «Indossare questa maglia mi regala sempre grandi emozioni. Da quando sono arrivata sono cresciuta a livello atletico e non solo, mi piace lavorare sui dettagli e provare delle giocate particolari. L’inizio di Campionato è stato positivo, abbiamo trovato continuità e anche a livello personale sono contenta, l’obiettivo è arrivare in doppia cifra e aiutare le mie compagne anche con assist e lavoro per la squadra. Sono diversi i momenti che hanno segnato la mia carriera: da quando ho scoperto l’interesse dell’Inter a quando è arrivata la chiamata in Nazionale Maggiore lo scorso anno, dal gol nel derby al primo con la Nazionale»