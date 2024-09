Cambiaghi: «Inter Women forte in attacco. Caratterisitche diverse»

Cambiaghi, protagonista con un gol in Napoli-Inter 1-4, su Inter TV ha sottolineato la forza e la compattezza di squadra.

GRANDE REAZIONE – Michela Cambiaghi è felice per il primo posto in classifica e soprattutto per i risultati di questo inizio campionato: «Molto importante perché abbiamo giocato bene sin da subito, non abbiamo trovato il gol e a fine primo tempo siamo andate addirittura in svantaggio. Poi nel secondo tempo abbiamo trovato il gol e vinto addirittura la sfida. In avanti siamo tante, abbiamo caratteristiche diverse e questo è il nostro punnto di forza. Contro il Milan sarà importante, una settimana di fuoco. Dobbiamo prepararci bene per il derby perché è una partita molto importante».