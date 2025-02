Calendario Poule Scudetto Serie A Femminile: le partite dell’Inter!

PRIMA GIORNATA: Riposo: 1-2 marzo

SECONDA GIORNATA Roma-INTER: 8-9 marzo

TERZA GIORNATA: INTER-Milan: 15-16 marzo

QUARTA GIORNATA: Fiorentina-INTER: 22-23 marzo

QUINTA GIORNATA INTER-Juventus: 29-30 marzo

SESTA GIORNATA Riposo: 12-13 aprile

SETTIMA GIORNATA: INTER-Roma: 18-19 aprile

OTTAVA GIORNATA Milan-INTER: 26-27 aprile

NONA GIORNATA INTER-Fiorentina: 3-4 maggio

DECIMA GIORNATA Juventus-INTER: 10-11 maggio

Poule scudetto, calendario Inter e non solo: il regolamento

COME FUNZIONA – Le dieci squadre si porteranno dietro dalla prima fase i punti in classifica, così come la differenza reti e gli scontri diretti. In caso di arrivo a pari punti tra due o più squadre al termine delle due poule, conteranno i punti ottenuti e la differenza reti nei quattro scontri diretti, due della prima fase e due della seconda. Le prime tre classificate al termine della poule scudetto si garantiranno l’accesso alla UEFA Women’s Champions League 2025-2026.