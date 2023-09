Bujega: «Vogliamo fare qualcosa di grande, ma non sarà facile»

La nuova attaccante dell’Inter Women Haley Bujega ha parlato per il canale ufficiale Twitter nerazzurro dei primi giorni di ritiro con le sue compagne sotto gli ordini di Rita Guarino.

RITIRO – Haley Bujega dall’Inter Women così: «Io sto bene, sono felice che ho l’opportunità di essere qui. Sicuramente la settimana è stata pesante, normale prima della stagione. Siamo positive, abbiamo fiducia di poter fare qualcosa di grande quest’anno. Secondo me siamo tutte felici, abbiamo un gruppo fantastico e speriamo nelle prossime settimane di lavorare bene. Vogliamo iniziare nel miglior modo possibile. Adesso che posso parlare meglio in italiano è più facile comunicare, mi trovo molto bene con tutte e con lo staff. Sono a mio agio, non avevo mai sentito questo affetto dopo poco tempo. Sappiamo che non sarà facile, ci sono altre squadre troppo forti. Ho già giocato in Italia, so cosa aspettarmi ma ho tanti fiducia nella squadra. Abbiamo giocatrici forti, già c’erano prima, ho una buona sensazione ma non sarà facile. Stiamo lavorando per fare bene quando inizia il campionato. Abbiamo l’obiettivo di vincere, vogliamo essere in alto»