Bugeja: «All’Inter Women un mix importante. Ho due punti di forza!»

Haley Bugeja si è raccontato parlando del gruppo su cui l’Inter Women può contare, aggiungendo un riferimento alle proprie qualità e ai propri obiettivi in nerazzurro.

IL COMMENTO – Haley Bugeja è la protagonista del Matchday Programme di Inter-Como. La calciatrice dell’Inter Women si è espressa innanzitutto sull’unità e la compattezza del gruppo nerazzurro, base dei successi che la squadra sta conseguendo in questa stagione: «Abbiamo una bella squadra che mi sta aiutando a crescere dal punto di vista calcistico e mentale. Veniamo da tanti paesi diversi e ci aiutiamo tanto, siamo un mix di giovani e giocatrici di esperienza e questo ci aiuta a migliorare».

Bugeja sulle sue qualità e sui suoi propositi all’Inter Women

LE DICHIARAZIONI – Bugeja ha poi proseguito il ragionamento pronunciandosi sui propri punti di forza e su ciò che intende dare all’Inter Women: «Il mio obiettivo è sempre aiutare la squadra, dando il meglio di me. Il calcio per me è tutto, è la cosa più importante della mia vita dopo la mia famiglia. Mi ha dato tanto, mi ha aiutato a crederci e provarci fino in fondo. I miei punti di forza? Mi intendo bene con le mie compagne e mi piace portare positività nel gruppo».