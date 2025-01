Bugeja: «Abbiamo dato tutto, orgogliosa di essere all’Inter»

Bugeja ha parlato commentato la sconfitta amara dell’Inter Women contro il Sassuolo. L’attaccante maltese ha pure segnato.

DATO TUTTO – Bugeja ha commentato così a Sky Sport: «Volevamo vincere questa partita, abbiamo dato tutto e non ci possiamo lamentarci tanto. Vedremo la partita per capire dove abbiamo fatto male, ma dobbiamo andare avanti con questa voglia. Sono in Italia da 4 anni e due all’Inter, sono orgogliosa di farne partite, ci sono altri impegni e dobbiamo fare del nostro meglio per arrivare là. Sto bene, sto dando tutto negli allenamenti per migliorarmi, quando entro do energia per la squadra, devo continuare così, sono ancora giovane per migliorare e vincere».