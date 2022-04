Brustia: «Verona, vittoria che volevamo. Milan, sappiamo di poter batterlo»

Martina Brustia, centrocampista dell’Inter Women, ha parlato della vittoria della squadra nerazzurra sul Verona, sul prossimo derby contro il Milan (e non solo).

RIENTRO – Queste le parole a Inter Tv da parte di Martina Brustia, centrocampista dell’Inter Women, sul suo rientro in campo contro il Verona dopo il suo infortunio alla caviglia. «Sono molto felice per il mio rientro in campo. Non sono state delle settimane proprio facili perché comunque stare fuori è difficile e fa male, però grazie anche all’aiuto dello staff medico sono riuscita a rientrare in tempo per la partita con il Verona. Quindi sono molto felice. Abbiamo fatto un’ottima prestazione. La vittoria che è quello che volevamo. Quindi nulla di più».

VITTORIA – Brustia sull’importanza della vittoria con una prestazione così convincente. «Sicuramente tantissimo. Era importante per rientrare bene dopo la pausa, per riprendere il ritmo delle partite perché sappiamo che ci aspettano due gare fondamentali e quindi la partita di Verona era assolutamente fondamentale affrontarla così. Era quello che volevamo».

IMPORTANZA – Ancora Brustia. «Era importante per mantenere il ritmo delle squadre di testa? Sì, assolutamente sì, ci aspettano due partite fondamentali e il calendario gioca a nostro favore. La classifica è ancora tutta da definire. Quindi sarà un ultimo sprint di campionato bello, tutto da vivere. Non vediamo l’ora».

SENSAZIONI – Infine Brustia. «Quali sono le mie sensazioni e cosa mi aspetto in vista del derby contro il Milan? Il derby è una partita a sé. Il derby è sempre il derby. All’andata abbiamo fatto una grande prestazione, un grandissimo risultato. Sappiamo di poter battere il Milan, ne siamo consapevoli e siamo cariche. Non vediamo l’ora di giocare».