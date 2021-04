Brustia: «Milan-Inter Women storica. Arrivare in finale vuol dire svolta»

Martina Brustia, centrocampista dell’Inter Women, ha parlato del Derby contro il Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia

PARTITA STORICA – Queste le parole ai microfoni di “Inter Tv” da parte di Martina Brustia, centrocampista dell’Inter Women, sul Derby contro il Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia e partita storica, come l’ha definita il mister. «Sì, il mister ha ragione. È una partita storica perché è la prima volta che raggiungiamo un traguardo come questo. È alla domanda: “Siete pronte?” Non posso che rispondere che “sì siamo pronte e cercheremo di dare il massimo per cercare di portare a casa appunto questa partita e l’accesso alla finale”».

AVVERSARIA – Brustia sul Milan, alla luce del leggero vantaggio dell’andata da sfruttare, ma anche del fatto che si affronta una delle squadre più forti e più in forma in questo momento. «Sì, il Milan è una grande squadra e l’ha dimostrato lungo tutto l’arco della stagione. E quindi ha avuto grandissima continuità e di questo dobbiamo dargliene atto. Sta di fatto che abbiamo anche noi dimostrato di esserci, di potercela essere e giocarcela contro di loro. E quindi ogni partita ha insomma una storia un po’ a sé».

FINALE – Brustia sulla possibile finale di Coppa Italia. «Che cosa significherebbe per noi arrivare in finale? Arrivare in finale per noi vorrebbe dire tante cose. Sicuramente vorrebbe dire dare una svolta comunque a questa stagione, visto che il campionato insomma non sta andando troppo bene, vorrebbe dire sicuramente darci la possibilità di giocare una partita veramente importante. Siamo una squadra giovane e tutte vogliamo iniziare a raggiungere qualche traguardo, qualche trofeo, giocare qualche partita importante».

RUOLO – Infine Brustia sul suo ruolo diverso. «Se, a livello personale, sono soddisfatta del percorso fatto finora, di come mi sono calata in un ruolo diverso che però adesso è diventato di fatto il mio ruolo? Sì, questo ruolo è nato un po’ da un esperimento, da un’esigenza tattica del mister, poi è rimasto. Io ho sempre cercato di dare il massimo e di migliorare partita dopo partita. E sono a disposizione della squadra e del mister per giocare in qualunque ruolo ci sia bisogno. Quindi cerco di adattarmi, cerco di farlo al meglio».

Fonte: Inter Tv