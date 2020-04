Brustia: “Mi manca tantissimo il campo. Ho scelto il numero 8…”

Martina Brustia, centrocampista dell’Inter Femminile, è la protagonista insieme a Irene Santi di “Inter Calling”: il format di “InterTV” sulle ragazze di Attilio Sorbi. Queste le sue parole

MOMENTO – Martina Brustia ha parlato prima di come sta vivendo questo periodo di quarantena: «Mio padre mi controlla quando mi alleno. Utilizzo tutti gli oggetti che trovo a casa per allenarmi. Si riesce a fare praticamente tutto. Certo di allenarmi anche facendo delle videochiamate per allenarsi in compagnia. Poi seguo anche le lezioni dell’Università. I primi giorni di quarantena mi sono impegnata di più anche in cucina. Ho visto tanti film e serie tv. Questo è un momento che ti fa riflettere tanto. Da un giorno all’altro può cambiarti la vita».

CAMPO – La Brustia si è poi concentrata sul campo: «Il campo mi manca tantissimo, così come le mie compagne. Troviamo sempre il modo per divertirci e scherzare. Mi manca l’emozione della partita. Quando torneremo sarà però bellissimo. Ho usato l’8 nella prima partita in prima squadra: è andata bene e quindi da allora ci tengo particolarmente. Sono un centrocampista di quantità, grande corsa e fisicità».