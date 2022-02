Brustia: «L’Inter se la può giocare con chiunque. Empoli? Ottima squadra»

Martina Brustia, centrocampista dell’Inter Women, ha parlato ai microfoni di Inter Tv concentrandosi sulla prestazione espressa contro la Juventus in Coppa Italia e sulla gara di campionato contro l’Empoli

PRESTAZIONE − Brustia ripercorre il pareggio contro la Juventus in Coppa Italia: «Il risultato è un pari amaro arrivato nel finale ma il calcio è anche questo. Comunque il risultato non ci deve distrarre dalla prestazione che abbiamo fatto. Abbiamo espresso gioco, coraggio mettendo in difficoltà la prima in classifica, una squadra sulla carta più forte di noi. Ma possiamo giocarcela con chiunque».

ATTEGGIAMENTO − Secondo Brustia, l’Inter deve ripartire da quanto visto domenica scorsa: «Questo tipo di partite da tantissima consapevolezza, ci serviva una prestazione del genere per ritrovare consapevolezza nei nostri mezzi e fiducia. Bene per ripartire al meglio. Empoli? Ottima squadra che sta facendo un ottimo campionato, atteggiamento importante. Dobbiamo mettere in campo lo stesso atteggiamento espresso contro la Juventus».