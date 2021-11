Brustia: «Gol contro Fiorentina un sogno. Inter-Verona? Gara complicata»

Martina Brustia, giocatrice dell’Inter Women, ha rilasciato un’intervista a Inter Tv parlando del gol contro la Fiorentina e della prossima gara con il Verona

FIORENTINA E JUVENTUS − Brustia parla del gol a Firenze e delle ultime due gare disputate dall’Inter: «Non mi ricordo quasi nulla di quello che è successo, è stato tutto veloce. Coronamento di un sogno, gol decisivo a partita quasi finita. Questi punti pesano tanto, importanti perché alla fine sono decisivi a fine anno. Contro la Juventus abbiamo fatto grande partita e siamo partiti da lì per fare bene anche a Firenze. Noi cerchiamo di migliorarci sempre e portare a casa tutto quello che di buono abbiamo fatto contro le bianconere».

VERONA − Le parole di Brustia sulla prossima gara: «Partite come queste sono sempre difficilissime e complicatissime, non dobbiamo sottovalutare nessun avversario e non guardare la classifica. Il Verona è un’ottima squadra che si difende molto bene, quindi dobbiamo avere pazienza per riuscire a sbloccare la partita e continuare così».