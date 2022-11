Brustia: «Coppa Italia, volevamo partire bene! Ora la Fiorentina Women»

Martina Brustia, centrocampista dell’Inter Women, in un’intervista su Inter TV ha parlato della sfida vinta in Coppa Italia contro il Cesena e parla della prossima sfida contro la Fiorentina.

IL COMMENTO – Brustia commenta così la vittoria maturata in Coppa Italia contro il Cesena: «Sicuramente siamo molto contente del risultato. Ci siamo preparate bene in settimana lavorando sui nostri errori. Volevamo partire bene in Coppa Italia e siamo felici di quello che abbiamo fatto. Sono molto soddisfatta del gol, voglio sempre giocare, segnare e aiutare la squadra a vincere. Dopo la pausa avremo la Fiorentina che sta facendo un ottimo campionato. Ma avremo tempo per preparare la partita, abbiamo analizzato insieme su cosa migliorare ma sono fiduciosa. Daremo il massimo».