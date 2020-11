Brescia-Inter Women 0-4: tutto facile per le ragazze di Sorbi in Coppa Italia

Attilio Sorbi Inter Women

Le nerazzurre di Attilio Sorbi, dopo aver chiuso il primo tempo di Brescia-Inter Women in vantaggio di due reti, chiudono la pratica con Gloria Marinelli e Stefania Tarenzi. Prima vittoria nel raggruppamento di Coppa Italia

TRIS – Brescia-Inter Women finisce in archivio con il risultato di 0-4. Tutto facile per le nerazzurre di Attilio Sorbi, che fanno valere il tasso tecnico maggiore e chiudono in doppio vantaggio già nel primo tempo. Le reti di Debever (30′) e Møller (38′) spianano la strada alla vittoria delle nerazzurre in Coppa Italia. Nella ripresa, prima ci pensano Gloria Marinelli e Stefania Tarenzi (primo gol stagionale) ad arrotondare il punteggio, garantendo la prima vittoria nel gruppo B con Brescia e Lazio.