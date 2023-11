Bowen: «Inter Women squadra prestigiosa! In Serie A calcio più tecnico»

Katie Bowen, calciatrice neozelandese difensore dell’Inter Women, in un’intervista rilasciata su Inter.it ha parlato della sua passione per il calcio e il prestigio di giocare per i colori nerazzurri.

GRANDE ONORE – Katie Bowen ha parlato così della sua più grande passione, ma soprattutto dei suoi idoli e della grande opportunità di giocare per l’Inter Women: «Il calcio per me è una passione, l’ho sempre seguito tantissimo e credo la conoscenza sia proprio un mio punto di forza. Anche in campo cerco di leggere sempre la partita al meglio, mi permette di agire in maniera più veloce e intelligente. Ho trascorso gran parte della mia carriera negli Stati Uniti. Sicuramente qui in Italia il calcio è più tecnico, ho visto tanta qualità. Seguivo l’Inter anche prima e vestire questa maglia tutti i giorni è un onore. È una grandissima occasione giocare in un Club così prestigioso e rappresenta tantissimo per la mia carriera. Mi ispiro a tutti gli atleti che sono riusciti ad arrivare al top negli sport che praticano. Mi piace seguire anche il basket e qui da Michael Jordan a LeBron James ci sono tanti esempi».

Fonte: Inter.it