Bowen fa autocritica: «Lazio e Roma, imparato lezione! Napoli…»

Katie Bowen, in vista della partita con il Napoli, ha analizzato le precedenti gare dell’Inter Women contro Lazio e Roma sottolineando quali sono i miglioramenti da fare. Di seguito le sue dichiarazioni a Inter TV

AUTOCRITICA – Katie Bowen torna sulle precedenti prestazioni dell’Inter Women contro Lazio e Roma, facendo autocritica: «Con la Lazio avremmo dovuto essere più ciniche sotto porta e fare meglio in fase di finalizzazione. Non siamo soddisfatte della nostra prestazione contro la Roma, avremmo potuto essere più coraggiose con la palla e mettere più pressione in fase difensiva. Ma abbiamo imparato la lezione e faremo meglio nelle prossime gare».

PROSSIMI STEP – Bowen sa quali sono i prossimi passi da fare in vista del Napoli: «Possiamo migliorare in fase di costruzione, essere più in controllo con il pallone. Essere più pazienti quando arriviamo nella trequarti avversaria e assicurarci di costruirci delle buone occasioni. Il Napoli? Una squadra molto diligente. Penso che ci presseranno sulle fasce e che terranno il baricentro basso per impedirci di arrivare davanti alla porta. Ma è una squadra che è migliorata e che ha lavorato duro. Penso che dovremo essere ben organizzare in difesa».