Bowen: «In due mi hanno fatto capire cos’è l’Inter! Ecco le mie caratteristiche»

Katie Bowen, difensore alla seconda stagione dell’Inter Women, è tra le protagoniste del Matchday Programme di oggi in vista di Inter-Napoli. La classe 1994 ha parlato proprio della sua esperienza in nerazzurro

CARATTERISTICHE – Katie Bowen parla delle sue caratteristiche come difensore di un’Inter Women che, oggi, affronterà la Lazio alle ore 15. Classe 1994 e alla sua seconda stagione in nerazzurro, la neozelandese si è descritta in questo modo a livello di caratteristiche, intervistata per il Matchday Programme in vista della partita di questa sera alle ore 20.45 a San Siro contro il Napoli: «Sono una giocatrice molto ‘calma’ ma allo stesso tempo veloce e mi piace dare ritmo al gioco. Sono un tipo di difensore a cui piace spostarsi avanti e poi tornare a coprire dietro. Sono molto competitiva e cerco sempre di puntare al massimo».

Katie Bowen e la gioia di giocare per l’Inter: l’importanza di vestire la maglia nerazzurra

ORGOGLIO – Katie Bowen ha poi anche parlato del suo orgoglio di poter indossare la maglia dell’Inter. E delle compagne di squadra che, in particolare, l’hanno aiutata a capire l’importanza dei colori nerazzurri. Queste le sue parole a riguardo: «Compagne di squadra come Irene Santi e Lisa Alborghetti che sono qui da tanti anni mi hanno aiutata a capire che cosa significa indossare questi colori, ho imparato tanto da loro. Non sono cresciuta in Italia o a Milano ma adesso che sono alla mia seconda stagione qui all’Inter, capisco ancora di più l’importanza di vestire questa maglia: per me il calcio è tutto e giocare per questo Club è un grande onore».

Fonte: Inter.it – Matchday Programme