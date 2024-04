Bonfantini, marzo stellato con l’Inter Women: l’AIC la premia così!

L’Inter Women si gode Agnese Bonfantini, una delle new entry del mercato estivo. Anche l’AIC, Associazione Italiana Calciatori, evidenzia la crescita e decide di premiarla.

MOTIVAZIONI – Nell’ultima sosta delle Nazionali si è fatta notare con la maglia dell’Italia, per tutta la stagione, invece, con quella dell’Inter Women. Stagione davvero intensa per Agnese Bonfantini, che l’AIC sceglie di premiare come miglior calciatrice del mese di marzo. Fra le motivazioni dell’Associazione Italiana Calciatori si legge: «Bonfantini sin dal principio ci ha abituati veloci strappi sulla fascia, dribbling semplici ma efficaci, con il pallone da un lato, l’avversaria dall’altra e una lunga falcata verso la porta. Fare questo e farlo con efficacia significa scontrarsi spesso con più errori che successi, con più dribbling non riusciti che giocate portate effettivamente a termine. L’unico modo per ridurre il margine d’errore e trasformare gli errori a proprio vantaggio è perseverare e inseguire l’istinto nonostante tutto: un po’ quello che sembra aver fatto Agnese Bonfantini nella sua zona di campo che, da qualche mese, ha ripreso a dominare con grande stile».

Bonfantini, ecco perché sei tu la miglior calciatrice di marzo!

CRESCITA – L’AIC, poi, sottolinea la crescita di Agnese Bonfantini, passata all’Inter Women dopo il periodo alla Sampdoria: «L’anno scorso l’abbiamo osservata crescere e caricarsi sulle spalle con entusiasmo una squadra, la Sampdoria, a rischio retrocessione, e mai come in quell’arco stagionale abbiamo goduto della purezza del suo talento. La sensazione provata oggi è molto simile a quella di un anno fa, riuscendo a cogliere la serenità nei gesti tecnici di una giocatrice che per rendere ha bisogno di essere libera. Libera di sbagliare, sperimentare e giocare con la fantasia. Agnese Bonfantini è l’MVP di marzo per aver ritrovato la spensieratezza con il pallone tra i piedi, ma soprattutto per come questo riesca a tradursi in supporto concreto alla squadra, sia in termini di gioco sia in termini realizzativi».

Fonte: assocalciatori.net