Bonfantini: «Sassuolo-Inter Women partita impegnativa. Vi spiego perché»

Agnese Bonfantini, attaccante dell’Inter Women, ha parlato in vista della partita contro il Sassuolo, in programma sabato 13 aprile.

ENTUSIASMO – Queste le parole di Agnese Bonfantini in un video pubblicato sull’account Twitter dell’Inter Women dopo gli impegni con le Nazionali, dove è stata protagonista segnando anche un gol. «Con quanta carica torno dopo le ottime performance in Nazionale? Sicuramente con tanto entusiasmo. Sono state due partite toste. Una bella vittoria. L’altra potevamo fare di più, però è ancora tutto aperto. E sicuramente la partita di sabato col Sassuolo sarà un’altra partita impegnativa perché loro verticalizzano bene e sono un’ottima squadra. Quindi ci sarà bisogno di tanta concentrazione soprattutto».

PARTITA – Bonfantini, giocatrice in momento particolarmente positivo (reduce da due reti consecutive in campionato), ha aggiunto. «Più in generale la squadra si sta esprimendo bene nella Poule Scudetto? Sì, sono d’accordo. Abbiamo fatto delle ottime gare all’inizio e in questa partita vogliamo dare conferma di quello che stiamo facendo fino ad ora. Come ho detto prima, non sarà una partita facile ma, secondo me, stiamo molto bene come squadra. C’è molta empatia tra di noi, molto entusiasmo e, secondo me, riusciremo a portare a casa la vittoria».

SASSUOLO – Bonfantini ha concluso sul Sassuolo, che in regular season ha dimostrato di essere una squadra molto ben organizzata e non facile da affrontare. «Come arriva la squadra a questo appuntamento? Sicuramente abbiamo solo 2 giorni per preparare la partita con la sosta delle nazionali, però anche oggi abbiamo lavorato molto bene. Dovremo solo mettere in campo quello che sappiamo fare e poi il resto viene da sé».

Fonte: Twitter Inter Women