Bonetti: «Inter Women, porto esperienza! Con la Juventus mio gol più bello»

Tatiana Bonetti, attaccante dell’Inter Women, intervistata nel Matchday Programme di questa settimana (vedi QUI) ha parlato della sua esperienza in nerazzurro e del gol più bello realizzato con questa maglia.

ESPERIENZA – Tatiana Bonetti parla degli obiettivi di questa stagione e racconta il gol più bello con la maglia dell’Inter Women: «Milano è una tappa importante della mia vita, spero di portare tutta l’esperienza a servizio della squadra come ho fatto l’anno scorso per competere insieme per qualcosa di importante. Nella mia carriera a Verona è stata una delle esperienze più importanti perché ho vinto il mio primo scudetto e ho avuto la possibilità di affiancare giocatrici importanti. Tra i miei punti di forza la tecnica e la determinazione. Un momento speciale con questa maglia è il gol contro la Juventus».