Bonetti: «Inter Women, importante per noi dare continuità ai risultati!»

Bonetti, attaccante dell’Inter Women, in un’intervista su Inter TV prima di Inter-Pomigliano Femminile ha parlato dell’importanza di questa partita per dare continuità ai risultati.

PER DARE CONTINUITÀ – Tatiana Bonetti prima di Inter-Pomigliano Femminile: «È importantissimo per noi dare continuità ai risultati, ne abbiamo bisogno per continuare il nostro percorso di crescita. Queste due partite ci sono servite per essere più convinte dei nostri mezzi, sappiamo che abbiamo un’ottima squadra».