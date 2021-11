Bonetti: «Inter Women ha ancora grandi margini di miglioramento! Ora…»

Bonetti è la protagonista assoluta di questa domenica grazie alla doppietta nel 5-0 di Inter-Hellas Verona. L’attaccante dell’Inter Women, intervistata da Inter TV al termine della partita, analizza la prestazione e il lavoro fatto finora con coach Guarino

DOPPIETTA – C’è la doppia firma di Tatiana Bonetti nell’ultima vittoria dell’Inter Women in Serie A Femminile: «Sicuramente sono molto emozionata e contenta per la doppietta. Perché comunque oggi era importante non fare un passo falso contro una squadra che è ultima in classifica, però non bisogna mai abbassare la guardia con tutte le squadre. Noi l’abbiamo affrontata come se fosse una partita importantissima. Sono contenta comunque della mia squadra. Abbiamo giocato una grande partita nonostante il tempo e il campo non fossero favorevoli, quindi sono veramente felice».

CRESCITA – Bonetti esalta il lavoro fatto con Rita Guarino (vedi dichiarazioni) finora: «Questo è un lavoro che stiamo facendo giorno dopo giorno durante gli allenamenti e tutte le partite. E sicuramente fare questo tipo di gare ci aiuta a crescere. Facciamo sempre di più uno step per il miglioramento. Dobbiamo continuare su questa linea e, secondo me, i margini sono ancora molti per miglioraci. Penso che qualcosa si sia già visto dall’inizio del campionato a oggi. Quindi bisogna continuare così».

COPPA – Infine, Bonetti si prepara per la prossima sfida contro la Pro Sesto in Coppa Italia: «Penso che ci arriviamo nel migliore dei modi. Perché comunque veniamo da una serie di partite positive, in cui abbiam espresso anche un buon gioco. E quindi dobbiamo affrontare la gara come oggi e come sempre. Perché ogni avversario è ostico. L’importante, appunto, è avere questa mentalità e continuare su questa strada».