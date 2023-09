Bonetti: «L’Inter deve partire forte! Noi mix di esperienza e giovani»

Bonetti, giocatrice dell’Inter Women, ha parlato in vista della prima giornata di Serie A Femminile, che vedrà le nerazzurre sfida la Sampdoria

MOTIVAZIONE − Le parole di Tatiana Bonetti in vista di Sampdoria-Inter Women: «C’è tanta voglia perché abbiamo fatto un mese di raduno dove ci siamo allenati forti. La squadra è pronta e non vediamo l’ora di iniziare. Vedo un bel gruppo, ha lavorato bene, ha voglia di applicarsi e crescere insieme. C’è un bel mix tra ragazze d’esperienza e ragazze giovani. Vogliamo alzare l’asticella e fare meglio tutte per il bene del club. L’Inter deve partire forte, questa è la nostra idea. Vogliamo subito i 3 punti, loro non so come arriveranno. Sicuramente hanno avuto qualche problema iniziale, ma non dobbiamo pensarci e non sottovalutare nessuno».