Bonetti: «Inter, abbiamo spirito di squadra. Contro il Milan bella partita»

Tatiana Bonetti, giocatore dell’Inter Women, ha parlato ai microfoni di Inter Tv presentando anche la gara di domenica contro il Milan

CONTINUITÀ − Queste le sensazioni di Bonetti sul suo stato di forma: «Sono molto contenta, avevo bisogno di ritrovare continuità dopo il Covid-19. Avevo perso allenamenti e la condizione non c’era. Adesso, sto bene e spero di continuare in questa direzione».

LAVORO − Per Bonetti, la squadra sta crescendo: «Penso che noi stiamo lavorando per crescere, credo che si veda partita dopo partita. Possiamo migliorare ancora di più. Contro Roma e Juventus abbiamo giocato bene, ciò ci da voglia di metterci in gioco e di arrivare al loro livello piano piano».

MILAN-INTER − Infine, Bonetti ha parlato del match di domenica: «Sarà bella partita e me lo auguro anche per i telespettatori. Vogliamo fare un risultato positivo e soprattutto voglio trovare nel gruppo il solito spirito di squadra che è fondamentale per crescere».